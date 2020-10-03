مخاوف من موجة تفش ثانية لكورونا باليمن المثخن بالحرب

وضعت الحرب، المستمرة منذ 6 سنوات، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة والأزمات الصحية، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

عبرت الحكومة اليمنية السبت، عن مخاوفها من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا في البلاد التي تعاني تدهورا حادا في القطاع الصحي.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة ناصر باعوم خلال لقائه في مدينة عتق عاصمة شبوة (جنوب) مع محافظها محمد صالح بن عديو، وقيادة مكتب الصحة بالمحافظة، وفق الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ).

وعبر باعوم، عن "مخاوفه من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في اليمن"، داعيا إلى "الاستعداد المبكر لها".

وحتى مساء الجمعة، سجل اليمن 2.040 إصابة بفيروس كورونا، بينها 589 وفاة، و1.307 حالات تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

وفي سياق آخر ندد الوزير اليمني، "بمنع مليشيا الحوثي فرق حملات التحصين من تطعيم الأطفال ضد الشلل بمحافظة صعدة (شمال).

وقال إن ذلك "أدى إلى تواجد بؤر لفيروس شلل الأطفال القاتل، بعد أن تخلصت اليمن من مخاطره ، وإعلان خلوها منه في العام 2006".

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ووضعت الحرب، المستمرة منذ 6 سنوات، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة والأزمات الصحية، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

