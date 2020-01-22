مخاوف من وباء مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بالصين إلى 17

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا لتحديد ما إذا كان انتشار المرض يمثل حالة طوارئ عالمية.

ارتفع عدد الوفيات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين إلى 17 حالة يوم الأربعاء كما تأكدت إصابة أكثر من 540 شخصا مما زاد المخاوف من العدوى التي يشتبه أنها نتجت عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

وظهرت سلالة فيروس كورونا التي تشبه الإنفلونزا والتي لم تكن معروفة من قبل في سوق للحيوانات في وسط مدينة ووهان وترصد الحالات الآن في أماكن بعيدة منها الولايات المتحدة.

وعلى عكس السرية التي أحاطت بانتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) في عامي 2002 و2003 والذي قتل نحو 800 شخص، تورد الحكومة الشيوعية في الصين هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة ذعر بين ملايين المسافرين للاحتفال برأس السنة القمرية.

وقال نائب رئيس مفوضية الصحة الوطنية ”من الواضح أن زيادة حركة السكان زادت من مخاطر انتشار الوباء“.

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا لتحديد ما إذا كان انتشار المرض يمثل حالة طوارئ عالمية.

وبعد مناشدات المسؤولين للناس بالتزام الهدوء، ألغى العديد من الصينين رحلاتهم واشتروا أقنعة واقية وتجنبوا الخروج للأماكن العامة مثل دور السينما والمراكز التجارية حتى أنهم لجأوا إلى لعبة على الكمبيوتر لمحاكاة الفيروس وشاهدوا أفلاما عن انتشار أوبئة مثل ”الأنفلونزا“ (ذا فلو).

وقال معلق على موقع ويبو الصيني الذي يشبه تويتر ”أفضل سبيل للقضاء على الخوف هو مواجهته“.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو وهونج كونج.

كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

ونقل التلفزيون الرسمي عن حكومة إقليم هوبي قولها إن عدد الوفيات في الإقليم ارتفع إلى 17 بحلول منتصف نهار اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية إن هناك 544 حالة إصابة مؤكدة في البلاد. وأكدت تايلاند أربع حالات إصابة في حين أكدت كل من الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان ظهور حالة واحدة في كل منها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لديها خطة جيدة لاحتواء المرض. وأضاف ترامب في دافوس في سويسرا ”أعتقد سيجري التعامل معه بشكل جيد جدا“.

وقال لي من مفوضية الصحة الوطنية إن الفيروس الذي يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي والذي ليس له مصل فعال ينتشر عن طريق التنفس ومن أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

وقالت فو نينج (36 عاما)من بكين ”أصدق الحكومة لكنني ما زلت أشعر بالخوف لأن هذا الفيروس ليس له علاج...يتعين أن تعتمد على مناعتك إذا أصبت وهذا يبدو مفزعا جدا“.

وكثفت مطارات العالم فحص القادمين من الصين.

وقالت روسيا إنها عززت إجراءات الفحص والحجر الصحي بينما قالت بريطانيا إنها ستبدأ في زيادة فحص القادمين من ووهان وسنغافورة وفحص كل القادمين من الصين.

وقالت وسائل إعلام إن أول حالة إصابة بالفيروس ظهرت في هونج كونج يوم الأربعاء ووصل المريض بالقطار السريع قادما من البر الرئيسي.

وتفحص المكسيك حالة مريض.

وحظرت كوريا الشمالية دخول السائحين الأجانب اعتبارا من اليوم الأربعاء بسبب الفيروس.