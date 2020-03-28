مختبر أمريكي يحدد الإصابة بفيروس كورونا خلال 5 دقائق فقط

أعلنت شركة أمريكية أنها ابتكرت جهازا "محمولا" قادرا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في خمس دقائق أو تأكيد عدم الإصابة في 13 دقيقة.

وقالت مختبرات "أبوت" في بيان إن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

مع ذلك، لم يتلق هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية. وقالت الشركة إنه حصل على الموافقة لاستخدامه فقط في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.

وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة يعمل على التقنية الجزيئية.

وأوضح روبرت فورد المسؤول في الشركة "سوف تتم محاربة وباء كوفيد-19 على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق". وأضاف أنه بفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.