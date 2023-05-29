مخصصات طلبة الكويت المبتعثين الأعلى في العالم

كشف حمد العدواني وزير التربية والتعليم الكويتي، إن المخصصات المالية للطلبة الكويتيين المبتعثين الحاصلين على بعثات دراسية خارج البلاد هي الأعلى في العالم.

وبين وزير التربية والتعليم الكويتي أن الطالب الكويتي المقبل على البعثات الخارجية له أعلى مخصصات بين جميع طلبة دول العالم، مطالبا جميع الطلبة بالجد والاجتهاد.

وأشار العدواني إلى أن جهود المعلمين المتميزة وإنجازاتهم العلمية والنتائج الملموسة على الميدان التربوي وتطوير وتحسين جودة التعليم في البلاد.

ووفقا لجريدة الأنباء فقد أتت تصريحات الوزير الكويتي خلال استقباله المعلمة ريم العجمي عقب فوزها بفوزها بجائزة خليفة التربوية عن فئة "المعلم المبدع" على مستوى العالم العربي أجمع.

وأردف العدواني قائلا إن برنامج الابتعاث الحكومي برنامج كبير ومرصود له ميزانية عالية.

لافتا إلى إطلاق "حملة وجهني" ومن خلالها يتم توفير التوجيه والإرشاد للطلبة خريجي الثانوية العامة والثانويات الأجنبية.

وبحسب الصحيفة الكويتية فأن التسجيل للبعثات الخارجية يتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم من 10 يونيو وحتى 2 يوليو المقبلين، من خلال عدة عدة تخصصات.

ومن بين التخصصات طبية وتكنولوجية إضافة إلى إدارة وهندسة الطيران، وعلم الأرصاد الجوية وغيرها من التخصصات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.