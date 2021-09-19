مخطط أمريكي لتوزيع 500 مليون جرعة من "فايزر" على الدول الفقيرة

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن الإدارة الأمريكية تبحث مع شركة فايزر، شراء 500مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتوزيعها على الدول الفقيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدرها أن توقيع الصفقة بين إدارة الرئيس جو بايدن وشركة الأدوية هذه التي تنتج اللقاح بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية قد يتم في الأيام القريبة القادمة. وعبر المصدر عن اعتقاده أن الإعلان عن هذه الصفقة سيتم عشية قمة مكافحة كورونا المقرر إجراؤها في 22 سبتمبر الجاري. وستعقد هذه القمة بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقنية الفيديو كونفرنس، على هامش الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن توزع الـ 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" بين الدول الفقيرة التي تحتاج إليها، عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض كان قد وقعت صفقة مماثلة مع شركة "فايزر" في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن توريد اللقاح يجري بشكل بطيء. وترى أن ذلك يؤدي إلى أنه "في العديد من البلدان الفقيرة المشاركة في ألية "كوفاكس" تلقى حتى الآن جزء صغير فقط من السكان لقاحا مضادا لكورونا"