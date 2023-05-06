مخطط أمريكي لنشر 100 زورق في مياه الخليج

البوابة - تخطط الولايات المتحدة لنشر 100 زورق مسير في مياه الخليج، لحماية الممرات المائية، ومواجهة إيران، وفقا لمجلة "بلومبرغ".

وافادت المجلة، بأن واشنطن تحاول من خلال نشر تلك الزوارق الآلية حول شبه الجزيرة العربية، حماية الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية وتجارة النفط، والكشف بشكل افضل عن التهديدات الإيرانية.

قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر، بين أنه تم نشر 50 زورقا في فبراير الفائت، وأن الاستعدادت تجري لتشغيل 100 زورق مع نهاية الصيف.

وتأتي تلك التطورات، في ظل احتجاز ايران خلال الأسبوع الماضي، ناقلتي نفط أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، والقلق الأمريكي من مساعي الصين لتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية مع دول الخليج، على حساب علاقة تلك الدول مع واشنطن، والتي تعتمد تاريخيا على الدعم الدفاعي الأمريكي.

وتعتبر الصين، التي لديها قاعدة بحرية في جيبوتي بالقرن الأفريقي، الشريك التجاري الأكبر لمعظم لدول الخليج، والمشتري الأكبر للنفط الخام من المنطقة.

من جانبه قال الكابتن كولين كورايدان، قائد فرقة العمل 59 المسؤولة عن نشر الزوارق المسيرة الجديدة، إنه يتم تصنيع هذه الزوارق من قبل شركات كندية وإسرائيلية وأمريكية، وتتراوح تكلفتها من 800000 دولار إلى 3 ملايين دولار.