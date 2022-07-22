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مخلفات طعام البشر تهدد الدببة القطبية

منشور 22 تمّوز / يوليو 2022 - 08:23
مخلفات طعام البشر تشكل خطراً على الدببة القطبية

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