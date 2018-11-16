نازح بائس في مخيم الركبان

كشف متحدث باسم وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في مخيم الركبان في سورية خلال شهر بسبب الأمراض ونقص الرعاية الطبية.

وقال سيرغي غرابتشاك، ممثل وزارة الصحة الروسية في اجتماع للمقر الرئاسي الروسي والسوري لعودة اللاجئين، إنه بسبب الوضع الصحي والوبائي الكارثي في المخيم، هناك احتمال لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، لأن اللاجئين لا يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف: "في الشهر الماضي وحده، مات أكثر من 100 شخص في الركبان. أؤكد أن الوضع صعب وكارثي في المخيم".

وفي وقت سابق، أخبر أمين عوض، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكالة نوفوستي، أن مخيم الركبان للاجئين في سورية لا يمكن أن يعمل على أساس دائم، ويجب إيجاد حل يسمح بإعادة النازحين إلى منازلهم.