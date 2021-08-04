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مخيم صيفي يحتضن ذوي الإعاقة في غزة

منشور 04 آب / أغسطس 2021 - 02:14
مخيم صيفي يحتضن ذوي الإعاقة في غزة

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