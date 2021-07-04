اعتقال 14 شابا وفتاة مشاركين في حفل للشواذ بالاردن

قالت وسائل اعلام اردنية الاحد، ان السلطات ضبطت حفل شواذ (مثليين) في مزرعة بمنطقة الشونة الجنوبية ضمن محافظة البلقاء غربي المملكة، واعتقلت 14 شابا وفتاة كانوا مشاركين في الحفل قبل ان تخلي سبيل 13 منهم بالكفالة.

ونقل موقع قناة "رؤيا" عن متصرف لواء الشونة الجنوبية طايل المجالي تأكيده "ضبط 14 شخصاً منهم 13 من المشاركين في الحفل تم اخلاء سبيلهم بكفالة وشخص آخر هو مؤجر المزرعة، كما تم توقيف 5 من منظمي حفل الشواذ في أحد مزارع الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء".

وقال المجالي أن مداهمة المزرعة جاءت بعد معلومات استخبارية استمرت لأيام نتيجة لدعوات أطلقها منظمو الحفل وتم رصدها ومتابعتها ومداهمتها عبر مواقع التواصل.

ومن جانبه، قال موقع "سواليف" ان المقبوض عليهم من المشاركين في حفل الشواذ كانوا شبانا وفتيات. ونقل عن مصدر امني قوله بلاغا ورد للأمن حول الحفل، حيث تمت المداهمة والقبض على المشاركين.

شواذ- القانون لا ينص صراحة على تجريمهم

الشهر الماصي، تدخلت السلطات الأردنية لمنع ندوة عن "حقوق الشواذ جنسيا" كان مركز بحثي يعتزم تنظيمها افتراضيا الاثنين، إحياءً لذكرى انتحار الناشطة المصرية المدافعة عن حقوق المثليين سارة حجازي.

دعوة لندوة عن حقوق المثليين (شواذ) كانت السلطات الاردنية منعت اقامتها

ونقلت مواقع اردنية عن محافظ العاصمة سعد شهاب تأكيده منع الندوة باعتبارها "فعالية تتجاوز على الأخلاق العامة وتخالف القانون".

وكان قد ذاع العام الماضي فيديو زواج فتاتين مثليتين بشكل كبير وصادم جدًا في الشارع الأردني، وتداول النشطاء مقطع الفيديو الذي أثار حالة من الغضب والسخط وعدم الرضا.

رئيسة لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين نور الإمام كانت قالت في تصريحات سابقة إن قانون العقوبات في الأردن "لم ينص صراحة على تجريم المثلية واستعاض عنها ببنود تتعلق بالآداب العامة كخدش الحياء العام أو إفساد علاقة زوجية'.

يذكر أن الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (اختصارًا: مجتمع الميم) يواجهون في الأردن تحديات قانونية واجتماعية بالإضافة الى وصمة عار بين السكان.

ويمكن مقاضاة الأشخاص من مجتمع الميم الذين يعرضون المودة العامة بحجة "الإخلال بالأخلاق العامة"، كما توجد عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم.

كما تعتبر عملية تغيير الجنس جريمة قد يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تبلغ 15 عامًا منذ عام 2018.