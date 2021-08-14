مدبولي: 425 مليار تكلفة مشروعات تطوير العشوائيات في مصر

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، النقاب عن التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة ومخططات تطوير مناطق العشوائيات في مختلف المحافظات المصرية.

وقال مدبولي خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن تكلفة تطوير العشوائيات وصلت إلى 425 مليار جنيه، حيث أن المناطق غير الآمنة تكلفت 63 مليار جنيه".

وأضاف مدبولي : إن المناطق غير المخططة التي وصلت إلى 152 فدانا تكلف 318 مليار جنيه، في حين تم تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه".

وتابع: أن الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة أزمة العشوائيات، مستعرضا بعض عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية حول أزمة العشوائيات مثل أزمة "الدويقة" وغيرها خلال عام 2010، وهو الأمر الذى بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطويره بشكل كامل.

وقال رئيس الوزراء المصري إنه "من منطلق الحق في السكن الكريم كواحدة من حقوق الإنسان وتحقيق جودة حياة للمواطن في أن يعيش في منطقة كريمة"، مشددا على أن "الدولة بدأت وفق توجيهات الرئيس السيسي في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة حيث تم تطوير 357 مناطق غير أمنة وكان لدينا 152 ألف فدان في مناطق غير مخططة، وأكثر من ألف سوق عشوائى، وتم تطوير هذه المناطق بالكامل".

وأكد أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة في 25 محافظة مصرية، وبها أكثر من مليون مواطن متابعا: "كان على رأسها القاهرة وتم تنفيذ مشروع حضارى كامل وفق مشروع تطوير العشوائيات لكافة مناحى الحياة وتوفير خدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية، وتم الانتهاء من 90 % منها 10 % المتبقة قبل نهاية هذا العام، حيث أن عملية البناء انتهت من خلال الإسكان البديل.. الدولة المصرية استطاعت تغير الوجه للمناطق العشوائية وغير الآمنة في إطار إعادة الوجه الحضاري".

وتشهد مدينة بدر تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وكالات