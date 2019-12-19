مدعون في بوليفيا يصدرون مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق موراليس

أصدر مدعون في بوليفيا يوم الأربعاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس فيما يتصل بمزاعم عن التحريض والإرهاب المرتبطة باتهامات من الحكومة المؤقتة بأنه يؤجج الاضطرابات منذ استقالته.

وأكد لويس فرناندو جواراتشي، رئيس إدارة الفساد العام التابعة للشرطة، للصحافيين في لاباز صدور المذكرة.

ونشر وزير الداخلية أرتورو موريلو صورة على تويتر لما يبدو أنها مذكرة الاعتقال قائلا: “لمعلوماتك يا سيد (موراليس)”.

وغادر موراليس بوليفيا متوجها إلى المكسيك في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن حصل على حق اللجوء هناك، في أعقاب ضغوط مكثفة من القوات المسلحة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. ووصف موراليس ما حدث منذ ذلك الحين بأنه انقلاب.

وانتقل موراليس إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، بعد أيام من تنصيب الرئيس ألبرتو فرنانديز. وحصل موراليس على حق اللجوء في الأرجنتين وطلب “وضع لاجئ حاسم”. (رويترز)