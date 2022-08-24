مدعي عام "الجنائية الدولية" يفشل في الوصول إلى البشير ووزيري الدفاع والداخلية

فشل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، في الوصول إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزيري الدفاع والداخلية السابقين للتحقيق معهما، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها المدعي العام إلى السودان.

وأكد المدعي العام، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى السودان، أنه سيلح على السلطات السودانية، لإكمال اجراءات التحقيق بشأن الشخصيات الثلاثة.

ولدى مخاطبته جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديوكونفرانس من الخرطوم، قال المدعي العام: "إن مكتبه طلب مقابلة البشير وووزيري الدفاع والداخلية السابقين، عبد الرحيم احمد حسين، وأحمد هارون، ولكنه لم يجد الاستجابة من السلطات السودانية".

وعقد المدعي العام سلسلة لقاءات مع مسؤولين سودانيين إلى جانب قادة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لبحث ملف تسليم البشير ووزرائه السابقين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما وأن اتفاق جوبا نص صراحة على هذه الخطوة، بينما يتحفظ الجيش السوداني عليها ويبحث عن مخرج لمحاكمة مطلوبي الجنائية داخل السودان.