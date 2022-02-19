مدغشقر: العاصفة "دوماكو" خلفت 14 قتيلا و10 آلاف مشرد

ارتفع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية دوماكو، التي ضرب مدغشقر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى 14 قتيلا.

وقال السلطات في مدغشقر، أن "دوماكو" تسببت في تشريد أكثر من 10 آلاف شخص، وجعلت 4 آلاف من دون مأوى.

وذكر موقع "مدغشقر إنفو" الإخباري المحلي، اليوم السبت، أن السلطات المحلية أعلنت أن عدد الضحايا جراء العاصفة الاستوائية دوماكو، التي شهدتها البلاد يومي 15 و16 شباط/ فبراير، قد ارتفع إلى 14 قتيلا.

وأشار الموقع إلى أن العاصفة الاستوائية ضربت 3 مناطق شرقي البلاد، هي أنالانجيروفو وألاوترا مانغورو وأتسينانانا، موضحا أنه تم إحصاء 10 آلاف منكوبا جراء العاصفة وأكثر من 4000 من دون مأوى، وتضرر أكثر من 1000 منزل.

وبداية شهر شباط/ فبراير الجاري تعرضت مدغشقر لإعصار باتيسراي، الذي تسبب في سقوط 111 قتيلا.

وأكد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث في مدغشقر أن 87 شخصا من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم ايكونغو شرق البلاد.

وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوب، فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم، كما اقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.