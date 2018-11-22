مدفع روسي مدمر بحوزة سوريا ومصر

الهاون الروسي 240 ملم

سلطت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية الضوء على مدفع روسي ذاتي الحركة حصلت عليه مصر وسورية من موسكو، مشيرة إلى قدرته التدميرية العالية.

وتحدثت الصحيفة عن قذائف المدفع المذكور مشيرة إلى أنها من عيار 240 ملم، وطولها قرابة متر ونصف، وتعتبر أكبر قذيفة هاون في العالم، والأكبر حتى في مداها الأقصى البالغ 9650 مترا.

ويبلغ وزن السلاح دون قذائف أربعة أطنان، ومكون من عدة أجزاء أهمها السبطانة وجهاز التسديد وحلقة التثبيت على الأرض، وله إطاران بحيث يمكن جره خلف شاحنة عسكرية تحمل ذخيرته والطاقم.

تعتبر قذيفته أكبر قذيفة هاون في العالم بوزنها البالغ 130 كغ (شديدة الانفجار)، فطولها البالغ قرابة متر ونصف وعيارها 240 ملم، يعتبر أكبر بكثير من أي هاون آخر (أقرب عيار سوفيتي للهاون هو 160 ملم).

ويتم التسديد به بنفس طريقة الهاون الأصغر، حيث لا يتطلب سوى تحديد سمت وزاوية الإطلاق بناء على بعد الهدف، ويوجد جهاز التسديد على يسار المدفع ويستطيع طاقمه المكون من خمسة أفراد إطلاق قذيفة كل دقيقة.