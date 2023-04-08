مدفيديف: "أوكرانيا ستنقرض وتختفي"

البوابة - يرى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الظروف الحالية التي تمر بها أوكرانيا، وعدم حاجة أي أحد لها، سيؤدي إلى اختفائها من الوجود.

وقال مدفيديف، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن أحدا لم يعد بحاجة لها".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "إن أوكرانيا بقيادتها النازية الجديدة، لم تعد لازمة وضرورية حتى لمواطنيها أنفسهم".

واعتبر مدفيديف، أن الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وآسيا وروسيا، لم تعد بحاجة لأوكرانيا.

وحمل مدفيديف، السلطات في "كييف" سبب تدهور الأوضاع بأوكرانيا وذهابها نحو الإنقراض، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم تعد ضرورة لأي أحد، وأن السلطات هناك تتحمل ذنب ذلك.

وأكد مدفيديف، أن ملايين الروس الذين يعيشون في الأراضي الروسية التي حصلت عليها أوكرانيا بشكل مصطنع، تعرضوا على مدى عدة عقود للتمييز والمعاناة والاضطهاد من جانب سلطات كييف

واشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن وجود الأراضي الروسية، داخل ما يسمى بأوكرانيا ضمن حدود عام 1991، ليس إلا سوء فهم ناتج عن تفكك الاتحاد السوفيتي.

وشدد مدفيديف، على أن روسيا تدمر العدو بلا رحمة في أوكرانيا، كما أنها تقوم بحماية ملايين الروس في سياق العملية العسكرية الخاصة.