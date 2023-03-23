مدفيديف: اعتقال بوتين إعلان للحرب

البوابة - اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن محاولة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قبل أي دولة، بقرار من المحكمة الجنائية الدولية، بمثابة إعلان الحرب على روسيا.

وعلق مدفيديف، على كلام وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الذي تحدث عن اعتقال بوتين إذا زار الأراضي الألمانية، قائلا: "في هذه الحالة، ستتوجه وتطير جميع وسائلنا المتوفرة مستهدفة البوندستاغ ومكتب المستشار الألماني، وغيرها".

وتهكم مدفيديف، على الوزير الألماني، وقال: "هل يفهم أن هذا سببا للحرب؟، أن هذا إعلان حرب، أم أن الوزير الألماني لم يتعلم في المدرسة بشكل جيد؟".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الغرب لا يريد وجود دولة قوية مثل روسيا، لذلك يسعى جاهدا لتفتيت البلاد إلى أجزاء لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وكذلك العمل على زعزعة استقرار روسيا السياسي.

وقال مدفيديف، في معرض رده على أسئلة وسائل الإعلام الروسية: "يهدف الغرب، إلى تقسيم روسيا وتقسيمها إلى أجزاء كبيرة بما يكفي، والتفاوض مع كل جزء من هذه الأجزاء، ونزع السلاح النووي من كل جزء من هذه الأجزاء ونزع السلاح منه، وعرض الحماية على هذه الأجزاء".

واعتبر مدفيديف، أن ما يسمى بالعالم الأنجلوساكسوني يحاول التحكم بالعالم، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنه اصطدم لاحقا بالرفض الروسي والصيني، لمحاولة الغرب التحكم بالعالم عبر النظام القائم على القواعد الذي صمموه لأنفسهم.