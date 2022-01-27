مدفيديف: "التيار الشمالي 2" جاهز.. وسيتم تشغيله

أكد نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية دميتري مدفيديف، أن خط غاز "التيار الشمالي 2" مكتمل وجاهز للتشغيل.

وقال مدفيديف: "أنا متأكد بنسبة 100% من أن خط غاز "التيار الشمالي 2" سيتم تشغيله".

وأكد مدفيديف أنه بالنظر إلى أسعار الغاز الفورية الحالية، هناك حاجة اقتصادية لذلك بالنسبة للجانب الأوروبي.

وقال مدفيديف: "لقد اكتمل بالتأكيد، إنه جاهز للتشغيل، كل شيء جاهز تمامًا هناك. هل سيتم تشغيله؟ سأعبر عن رأيي. بالطبع، ببساطة هناك حاجة اقتصادية يجب أن تتحقق. الغاز يكلف 2000 يورو حاليا. لم يكن لأحد أن يتخيل هذه التكاليف الضخمة منذ خمس إلى عشر سنوات".

بوتين: تخفيض أسعارالغاز

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من الغباء أن تمنع الدول الأوروبية إطلاق مشروع "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيراً إلى أن إمدادات الغاز الإضافية إلى السوق الأوروبية ستخفض بالتأكيد سعر الغاز.

وكانت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، قد علّقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "غير ممكنة إلا في حال كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".

الأمن في أوروبا

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، هو مشروع تجاري، ومن الخطأ ربطه بقضايا الأمن في أوروبا.

وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

وتدعو موسكو باستمرار إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي.

ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترًا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.