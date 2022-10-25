مدير الأمن اللبناني: أكثر من 2 مليون نازح سوري في البلاد

كشف الأمن العام اللبناني، النقاب عن عدد النازحين السوريين الذين يتواجدون في البلاد، مشيرا إلى أن عددهم أكثر من 2 مليون نازح.

وقال مدير الأمن، اللواء عباس إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بشأن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم: "يوجد في لبنان 2 مليون و80 ألف نازح سوري، وإعادتهم إلى بلادهم واجب علينا أن نؤديه".

وأشار اللواء ابراهيم، إلى أن لبنان تلقى الترحيب والجدية من الجانب السوري، حول إعادة النازحين إلى أرضهم.

وبين مدير الأمن اللبناني، أن 42% من مجموع السجناء في لبنان هم من حملة الجنسية السورية.

وأوضح، أن معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان مهم، لما له من تداعيات وآثار سلبية اجتماعية وأمنية واقتصادية على البلاد.

وأكد اللواء ابراهيم، أن لبنان يرفض طريقة تعاطي بعض المنظمات مع الملف، مشيرا إلى أن هناك 17 مركزا للعودة الطوعية للنازحين السوريين في البلاد، وأنه تمت الموافقة على 1700 اسم، من أصل 2454 اسم سجلوا للعودة الطوعية إلى سوريا.