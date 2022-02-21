مدير مشروع "سد النهضة": نسبة البناء تجاوزت 84%

قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلى هورو، أن نسبة البناء في السد تجاوزت 84%، مشيرا إلى الدور الرئيسي والبارز لرئيس الوزراء آبي أحمد، في تسريع وتنشيط وتيرة البناء.

وأضاف هورو أن نجاح إثيوبيا في توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، يظهر مناعة بلاده.

ودشن آبي أحمد، أمس الأحد، رسميا، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.

وقال هورو إن وتيرة بناء السد التي كانت بطيئة منذ 2011 أعيد تنشيطها بعد أن تولى رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة وحدد الاتجاه، وفقا لمحطة فانا الإثيوبية.

وبدأت التوربينات الأولى للسد بتوليد 357 ميغاواط من الكهرباء اليوم، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

وعند اكتماله، سيكون السد قادرًا على توليد 15.760 غيغاواط ساعة من الطاقة سنويًا بمتوسط ​​13 توربينة.

دعا المسؤول جميع الإثيوبيين إلى مضاعفة دعمهم ومساعدتهم في الانتهاء من أعمال البناء المتبقية لسد النهضة، الذي هو رمز الوحدة للإثيوبيين، على حد تعبيره.

وقال آبي أحمد، عبر صفحته على فيسبوك "اليوم، من أكبر محطة للطاقة في إفريقيا، بدأ أول توربين في سد النهضة في توليد الطاقة"، مضيفا: "هذه أخبار جيدة لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها معًا، بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".