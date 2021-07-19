مدير مشفى بتونس يناشد باكيا انقاذ 40 مصابا بكورونا

قال حبيب وشّام، مدير مستشفى "ماطر" المحلي في محافظة بنزرت باكيا ومتألما إنه غير قادر على إنقاذ أرواح 40 مصابا بفيروس كورونا؛ بسبب اقتراب نفاد مخزون الأوكسجين.

وناشد وشّام بضرورة توفير أسطوانات أكسجين في الوقت المناسب؛ لإنقاذ هؤلاء المصابين الذين يعانون صعوبات في التنفس.

وفي المستشفى المحلي بـ"ماطر" 40 سريرا، بينها 30 سرير أوكسجين، فيما يتم توجيه الحالات الأخطر إلى مستشفيات مجاورة.

وكانت وزارة الصحة حذرت الأسبوع الماضي من أن البلاد تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

