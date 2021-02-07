مدير مطار صنعاء: وفاة أكثر من 80 ألف مريض بسبب إغلاق المطار

قال مدير عام إدارة مطار صنعاء الدولي، خالد الشريف: "إن إغلاق المطار تسبب في وفاة أكثر من 80 ألف مريض كانوا بحاجة لتلقي العلاج في الخارج".

وأضاف الشريف في تصريح صحفي،

إن إغلاق المطار تسبب بالكثير من الأضرار في الجوانب الإنسانية والصحية وفي جميع جوانب الحياة المدنية لليمنيين.

وأكد أن معاناة اليمنيين مستمرة منذ أربع سنوات ونصف، وأن آلاف الحالات تعرضت للوفاة بفعل جريمتي إغلاق المطار واستمرار ذلك أمام جمود موقف المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن

أكثر من 450 ألف مريض ما يزالون بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب استمرار الحرب وتردي الظروف الصحية من جراء الحصار الشامل.

ولفت إلى أن أكثر من مليون مريض مهددون بالموت نتيجة انعدام أدوية الأمراض المستعصية، وأن أكثر من ثلاثة آلاف مريض مسجلون بوزارة الصحة يعانون من تشوهات قلبية بحاجة ملحة إلى السفر للخارج لتلقي العلاج.

وقال الشريف إن أكثر من مليون يمني لا يستطيعون الدخول لليمن وآلاف الطلاب محرومون في الداخل من منحهم الدراسية بسبب إغلاق مطار صنعاء والحصار على اليمن.

وأوضح أن