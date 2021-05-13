مدينة أردنية ترصد لحظة إطلاق رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية

تدول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدينة ماحص الأردنية يظهر لحظة إطلاق الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.

في المقابل، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها، للمباني السكنية والابراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، والتي كان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة. (وكالات)