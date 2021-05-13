  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مدينة أردنية ترصد لحظة إطلاق رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية

مدينة أردنية ترصد لحظة إطلاق رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية

منشور 13 أيّار / مايو 2021 - 04:07
غزه
غزه

تدول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدينة ماحص الأردنية يظهر لحظة إطلاق الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ ايضاًالقسام تبث فيديو لعملية استهداف جيب اسرائيلي شمال غزةالقسام تبث فيديو لعملية استهداف جيب اسرائيلي شمال غزة

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.

في المقابل،  واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها، للمباني السكنية والابراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، والتي كان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة. (وكالات)

 

كلمات دالة:غزهماحص

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...