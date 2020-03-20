مدينة ووهان الصينية لم تسجل أي اصابات لليوم الثاني على التوالي

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة اصابة 87 حالة اضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال اليوم السابق ليبلغ العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و 652 شخصا.

وأكد المركز الكوري لللسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد إلى 94 حالة بعد وفاة 3 حالات جديدة يوم أمس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 286 حالة مصابة تعافت من المرض أمس ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى ألفين و 233 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية الصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 39 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم 19 أذار/مارس، وذلك بعد أن مضى اليوم السابق بدون اصابات جديدة منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبذلك ارتفع عدد الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و 967حالة، فيما لم تسجل مدينة ووهان مركز تفشي الوباء أي اصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، فقد سجلت الصين يوم أمس وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس ما يرفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 ألاف و 248 حالة.(وكالات)