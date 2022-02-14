"في لحظة هياج".. مصري يقتل والديه وزوجته قبل ان يلقى حتفه على يد الشرطة

أقدم رجل مصري على قتل والديه وزوجته بالرصاص كما إصاب شقيقته وزوجها قبل ان يلقى حتفه على يد الشرطة في قرية ابو مناع التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا في جنوب مصر.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان الرجل اقدم في لحظة هياج على ارتكاب ما بات يعرف ب "مذبحة ابو مناع"، وذلك بعدما حاول افراد اسرته اجباره على مرافقتهم الى الطبيب لعلاجه من الادمان على المخدرات.

وأوضحت التحريات أن المتهم "م.ا.ي" 29 عاما كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة نتيجة إدمانه لمخدر "الشابو"، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة لكنه رفض.

وقال موقع "مصراوي" ان الاسرة كانت في المرة الاخيرة تعتزم تقييد المتهم بالحبال حتى تتمكن من نقله الى الطبيب، لكنه استطاع الافلات منهم وأمسك بندقية آلية غير مرخصة مطلقا وابلا من الرصاص وهو في حالة هياج عصبي.

ونجم عن ذلك مقتل والديه وزوجته وإصابة شقيقته وزوجها.

صورة للمتهم في مذبحة ابو مناع

وعقب ذلك فر المتهم وتحصن في مبنى تحت الانشاء. وحين حضرت الشرطة بادرها باطلاق النار واشتبك معها لنحو ثلاث ساعات قبل ان تتمكن من قتله، حيث عُثر بجوار جثته على بندقية آلية وعدد كبير من الطلقات.

وأسفرت المواجهة مع المتهم عن إصابة ضابط تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن المتهم من "مدمني الشابو المخدر" ومسجل خطر وكان مسجونا على ذمة قضايا ومصابا بحالة نفسية.