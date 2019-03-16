مذبحة المسجدين بنيوزيلندا.. ارتفاع عدد الضحايا العرب

عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مسجدين بنيوزيلندا

أعلنت مصر اليوم وفاة أحد مواطنيها متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم المسجدين بنيوزيلندا، ما رفع عدد الضحايا المصريين إلى 4 قتلى ومجموع الضحايا العرب إلى 10.

وقال طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزلندا، إنه تم إبلاغه من قبل السلطات النيوزيلندية بأن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي قد وصل عددهم إلى 4، مشيرا إلى أنه تم نقل جثامينهم للمستشفى.

وأكد الوسيمي أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا، بعد توفر معلوماتهم من الجهات النيوزيلندية وهم:

1- منير سليمان 68 سنة.

2- أحمد جمال الدين عبد الغني 68 سنة.

3- أشرف المرسي.

4- أشرف المصري.

وأشار إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، وأنه سيتم نقل جثامين القتلى إلى أرض الوطن ابتداء من الثلاثاء المقبل.

عدد الضحايا العرب في اعتداء المسجدين بنيوزيلندا

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السعودية

توفي البريطاني من أصل سعودي محسن الحربي، متأثرا بإصابته في الهجوم وأكدت أسرته نبأ وفاته.