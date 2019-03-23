مذبحة تستهدف سكان قريتين في مالي والحصيلة الى الان 134 قتيلا

المنطقة تعاني من العنف العرقي وعنف المتشددين الإسلاميين

قتل السبت 134 شخصا على الأقل من رعاة قبائل الفولاني بـوسط مالي إثر هجوم مسلح، وصفه مسؤول محلي بأنه الأكثر دموية في المنطقة التي تعاني من العنف العرقي وعنف المتشددين الإسلاميين.

وتزامن الهجوم على قريتي أوجوساجو وويلينجارا مع زيارة لبعثة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مالي لمحاولة إيجاد حلول للعنف الذي أودي بحياة مئات المدنيين العام الماضي.

وقال مولاي جيندو رئيس بلدية مدينة بانكاس القريبة إن المسلحين، الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي لقبائل عرقية الدونزو، حاصرو أوجوساجو قبل الهجوم عليها في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش).

وأضاف لرويترز عبر الهاتف من أوجوساجو "انتشلت شرطة الدرك حتى الآن 134 جثة".

وتابع قائلا إن قرية ويلينجارا القريبة، والتي يعيش فيها أيضا منتمون لقبائل الفولاني، تعرضت أيضا لهجوم مما أسفر عن وقوع "عدد" من القتلى، مشيرا إلى أن عددهم ليس معروفا حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية إن القتلى بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

وقال أحد سكان القرية، طالبا عدم نشر اسمه، إن الهجوم كان ردا على ما يبدو على إعلان جماعة تابعة لتنظيم القاعدة يوم الجمعة مسؤوليتها عن هجوم الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 23 جنديا.

وكانت الجماعة قالت إن هجومها كان ردا على العنف الذي شنه جيش مالي ورجال ميليشيات على الفولاني.

واستغلت جماعات إسلامية متشددة على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية التنافس العرقي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين لزيادة عدد المنضمين إليها وإشاعة الفوضى في مساحات شاسعة من أراضي تلك الدول.