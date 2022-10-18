مذكرات لنتنياهو دعائية بلا تشويق او اثارة

بغياب كامل لعنصر التشويق والاثارة والمعلومات الدقيقة، نشر رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق بنيامين نتنياهو 72 عاما مذكراته في وقت فسر بانه دعاية انتخابية حيث قف اسرائيل على ابواب انتخابات برلمانية مبكرة ينافس فيها بنتياهو ليعود الى سدة الحكم .

ومنذ سنة 1996 حتى 2021 تربع بيبي على عرش رئاسة الحكومة وسمي بملك اسرائيل وعرف بتشدده ودهائه خلال عمله لتدمير عملية السلام مع الفلسطينيين وتشويه صورتهم امام العالم، وتحدث في مذكراته التي وصفت بالجافة عن علاقاته بالرئيس الاميركي باراك اوباما ووصفها بالعلاقة المتوترة

واحتوت 650 صفحة من مذكرات نتنياهو التي حملت عنوان "بيبي: قصتي" علاقاته بالولايات المتحدة الاميركية وزعماءها، و نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو الثلاثاء مذكراته التي استعرض خلالها علاقته المتوترة مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وتقاربه مع دونالد ترامب ، واعاد الفضل في اتمام المذكرات الى خسارته وجلوسه في كرسي المعارضة وهو ما اعطاه فرصة لكتابتها

تحدث بيبي عن علاقة متوترة بالرئيس الاميركي باراك اوباما ، واشار الى تفاؤل مبدئي بشان تلك العلاقة الا ان الامر تلاشى فيما بعد وتوترت العلاقات الى درجة كبيرة ويدعي رئيس الوزراء الاسرائيلي انه اخذ على أوباما "رؤيته للعالم القائمة على منظور مناهض للاستعمار" ويرى أن اوباما يتعامل مع إسرائيل على أنها معتدية استعماريا على الفلسطينيين.

وانقلب الامر في العام 2016 عندما فاز دونالد ترامب بالرئاسة في اميركا ويقول "أدركت أنه سيكون عندي الآن حليف قوي في معركتي ضد العدو الأكبر لإسرائيل" في إشارة إلى ايران وملفها النووي والصاروخي وهي التي وقعت الاتفاق النووي مع اوباما عام 2015

وتفاخر نتنياهو بنفوذه داخل الولايات المتحدة في عهد ترامب وقال "كنت أعلم أن ترامب سيقدر الدعم الكبير الذي حظيت به إسرائيل وأنا نفسي من مجتمع الانغليكان الذين يمثلون العنصر الأكثر أهمية في قاعدته السياسية".

ويصف المراقبون الرئيس دونالد ترامب بانه حول الولايات المتحدة الاميركية الى دمية بيد بنيامين نتنياهو بحيث افشل الاتفاق النووي مع ايران بالاضافة الى محاولة فرضة خارطة سلام في الشرق الاوسط سميت بخارطة الطريق رغم رفض الفلسطينيين لها.