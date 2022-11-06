مذكرة تعاون بين جامعة عمان الأهلية في الاردن والهيئة العربية للبث الفضائي

اعلنت جامعة عمّان الأهلية في الاردن والهيئة العربية للبث الفضائي التابعة للجامعة العربية عن توقع مذكرة تفاهم تقدم بموجبة هيئة البث لطلبة عمان الاهلية دورات تدريبية خاصة بتنفيذ الافلام الوثائقية واعداد التقارير التلفزيونية ومهارات التقديم اضافة الى سيتم التعاون في مجال اقامة الندوات والمؤتمرات الخاصة بالاعلام

ووقع المذكرة عن جانب الجامعة رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، وعن الهيئة العربية للبث الفضائي رئيسها الأستاذ محمد العضايلة، وذلك بحضور مجموعة من الاساتذة والمحاضرين في الجامعة من بينهم الأستاذ الدكتور عبد السلام الشبول عميد كلية العمارة والتصميم، والأستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة/ مدير مركز الارتباط العالمي، والدكتور كريم أحمد فاضل رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، وعن الهيئة الدكتور أكرم خزام مدير المركز العربي للتدريب والتأهيل، والإعلامي، والأستاذ زياد الريس مدير إدارة الإعلام والاتصال الى جانب لفيف من النخب الاعلامية والاسماء اللامعة في المجال الاعلامي



وشدد الدكتور ساري حمدان على أهمية تفعيل التواصل من خلال مذكرة التفاهم مع الهيئة العربية للبث الفضائي، مؤكدا على "انها تاتي في سياق سياسة انفتاح الجامعة على المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ولما لذلك من أثر وانعكاس في تطوير مهارات طلبة الجامعة، وكذلك توفير فرص تدريبية لهم تدعم مهاراتهم الاكاديمية والتطبيقية ما يمنحهم أفضلية في سوق العمل".

كما أعرب الأستاذ محمد العضايلة عن ثقته بأن مجالات التعاون بين جامعة عمّان الأهلية والهيئة العربية للبث الفضائي ستتوثق وسيكون لها نتائج إيجابية ومثمرة بالنسبة لطلبة الجامعة.

واطلع وفد الهيئة العربية للبث الفضائي على إستديوهات الجامعة مشيدا بتقدم انكانياتها الفنية حيث استمع إلى شرح واف عن مجالات التطبيق العملي لطلبة قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي في مجال صناعة الأفلام والمحتوى التلفزيوني.