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مذيعة سابقة تتأهب لتصبح أول امرأة من الدروز بالكنيست الإسرائيلي

مذيعة سابقة تتأهب لتصبح أول امرأة من الدروز بالكنيست الإسرائيلي
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