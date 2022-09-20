مذيعة سورية تلتقي نائب حافظ الاسد دون ان تعرفه

ظهور مفاجئ ونادر لـ عبدالله الاحمر الامين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والذي يعد في المرتبة الثانية للرئيس السوي الراحل حافظ الاسد الحزبية، وبقي في منصبه الى ان قام الرئيس الحالي بشار الاسد عام 2017 بحل القيادة القومية التي تضم اعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي من الدول العربية وكان الاحمر يترأسها.

الاحمر ظهر هذه المرة اثناء مشاركته في الانتخابات المحلية في بلدته التل في ريف دمشق حيث تقدمت المذيعة لتستطلع اراء المواطنين وكان الاحمر يقف في المقدمة وتحدث عن مشاركته كمواطن بعد ان كان مسؤولا في حزب البعث، واشار الى ان سورية التي انتثرت على المؤامرة والارهاب ستنتصر على الحصار.

تقارير قالت ان الاحمر حييد عن اي منصب في اعقاب انفجار ما يعرف بـخلية الازمة التي اودت بحياة كبار القيادات الامنية السورية،

اشتهر عبدالله الاحمر بشكل واسع بعد ان قامت طائرات اسرائيلية بارغام الطائرة التي تقله على الهبوط في قاعدة عسكرية في تل ابيب وبقي محتجزا عدة ساعات، وقد اعتقدت حكومة الاحتلال في العام 1986 ان الطائرة تقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش، الا ان الاخير لم يصعد الطائرة وبقي في ليبيا ، وبعد ساعات افرجت اسرائيل عن الطائرة وعاد الاحمر ورفاقه سالمين الى سورية.

قدمت سورية مشروع قرار يدين القرصنة الاسرائيلية ، الا ان الولايات المتحدة استخدمت الفيتو وحمت اسرائيل

حاولت المخابرات الجوية السورية بقيادة محمد الخولي الرد على العملية بتفجير طائرة العال الإسرائيلية في مطار هيثرو بلندن، وكلفت المخابرات السورية المرتزق الفلسطيني صبري البنا ابو نضال بشن عملية انتحارية ضد طائرة اسرائيلية وهي العملية التي اكتشفت قبل التنفيذ وأدت إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين بريطانيا وسورية عام 1986.

حيث قبض على الانتحاري الفلسطيني نزار هنداوي الذي كان يحمل جواز سفر سوري ووضع المتفجرات في حقيبه خطيبته الايرلندية .

اختار الاسد الاب بعد انقلابه عام 1970 عبدالله الاحمر لتشكيل القيادة القطرية المؤقتة، حيث زج الاسد اعضاء القيادة السابقة في السجن، ووجد الاسد في الاحمر رجل مطواع ولين ، ليكون امينا قطريا لحزب البعث خلفا للواء صلاح جديد ، واستمر في منصبه 30 عاما مدة حكم الاسد الابن، واستمر 17 عاما في منصبه قبل ان يطيح الاسد الابن بالقيادة القطرية .