مذيع أمريكي يهدد ابن سلمان: واشنطن بوست ستقطعك

مذيع أمريكي لابن سلمان: واشنطن بوست ستقطعك

لم يبرأ المذيع الأمريكي المعروف "جو سكاربروغ " ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دم الاعلامي جمال خاشقجي رغم ما قدمه الاخير ودولته من ادلة وخطوات تبعد التهمة عنه

وقال المذيع الاميركي في برنامج على شبكة MSNBC إن على السعوديين أن "يفهموا أن صحيفة واشنطن بوست لن ترحل" في إشارة إلى انها الصحيفة التي كان يكتب فيها خاشقجي قبل أن يقتل.

وذكر المذيع الاميركي القيادة السعودية وخاصة ابن سلمان بان هذه الصحيفة أسقط الكنيسة الكاثوليكية ، أقوى مؤسسة، وقال "لن يتركوكم"، مضيفا: "لن تحصلوا على أيام راحة وستلاحقكم هذه الصحيفة وتلاحق دولتكم وأموركم المالية".

وتابع سكاربروغ: "ستلاحقك ليس بالمنشار، وليس بالرصاص وليس بالرشوة، وإنما بالحقائق، هناك فريق من الصحفيين الذين لن يتركوا بقايا على عظام دولتك"، وفق تعبيره.