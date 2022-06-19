مراسلات بين المغرب وروسيا لإنقاذ سعدون من الإعدام

أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة من أجل إنقاذ المواطن المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك.

وأكدت بوعياش، في افتتاح الدورة الثامنة لجمعية المجلس العامة المنعقدة بالرباط، أن المجلس يعزز مساعيه لحماية حق إبراهيم سعدون في الحياة.

وقالت: "نظرا لحل دولة أوكرانيا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي".

وأضافت الحقوقية أن "المجلس التمس من المؤسسة الروسية بذل كل المساعي من أجل استفادة إبراهيم سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف، والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله واحترام المعايير الدولية".

وفي وقت سابق هذا الشهر قضت محكمة في جمهورية دونيتسك على سعدون، إلى جانب البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر، بالإعدام بعدما أدينوا بـ"العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وذكرت مصادر مغربية أن سعدون كان عضوا في البحرية الأوكرانية.