مراسم تشييع مهيبة في العراق لأكثر من مئة أيزيدي من ضحايا داعش

كتب الرئيس العراقي قائلا على تويتر "ما حصل لأبنائنا وبناتنا من مختلف الاديان والطوائف هو جرح لكل الوطن، الانتصار للضحايا واجب الدولة في إنصافهم".

شيع العراقيون الخميس، 104 مواطنين من الأقلية الإيزيدية، من ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في مراسم مهيبة جرت في نصب الشهيد ببغداد، وحضرها رئيسا الجمهورية والحكومة وكبار المسؤولين.

​

كما حضر المراسم رؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، وذووالضحايا.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح على حسابه في تويتر: "سيوارى الضحايا الثرى في قرية كوجو التي كانت مسرحا لجريمة إرهابية تجسد دموية داعش. ما حصل لأبنائنا وبناتنا من مختلف الاديان والطوائف هو جرح لكل الوطن، الانتصار للضحايا واجب الدولة في إنصافهم".

تابعنا على مواقع التواصل :

- الفيس بوك

- تويتر