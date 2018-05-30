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مراقبو الهدنة بجنوب السودان يتهمون الحكومة والمتمردين بقتل مدنيين

مراقبو الهدنة بجنوب السودان يتهمون الحكومة والمتمردين بقتل مدنيين
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