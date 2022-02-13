مراهقون بريطانيون يعتدون بوحشية على مشرد في موقف سيارات

أظهر تسجيل فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في بريطانيا خلال اليومين الماضيين عددا من المراهقين، بينهم فتاة، وهم يعتدون بوحشية على مشرد داخل موقف للسيارات في بلدة ترورو بانجلترا.

وفي وقت لاحق من مساء الاحد، اعلنت الشرطة انها اعتقلت عددا ممن ظهروا في الفيديو، وان البحث جار عن البقية.

ويظهر في الفيديو الذي صوره شخص كان يمر بسيارته من المنطقة، خمسة مراهقين، احداهم فتاة، وهم يلكمون ويركلون رجلا مستلقيا على فراش رث اعده لنفسه على ارضية موقف السيارات المؤلف من عدة طوابق في بلدة تورو بمقاطعة كورنوال جنوب غربي انجلترا.

ويبدو في الفيديو المرعب احد المراهقين وهو يحطم زجاجة على رأس المشرد فيما راح يركله مراهق اخر لم يكن يرتدي قميصا.

وفي الاثناء، دنا منه مراهق ثالث ووجه اليه لكمات متلاحقة على الوجه والراس والجسم.

وتعتذر البوابة عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد صادمة.

وقالت صحيفة ميرور ان صحفيا توجه الى موقع الحادثة في اليوم التالي، لكنه لم يجد المشرد الذي يبدو انه غادر تاركا وراءه فراشه الرث.

ومساء الاحد، اعلن قائد فريق الشرطة المحلية في ترورو السارجنت ديف بيرس ان عددا من المتورطين في الاعتداء قد تم اعتقالهم.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في شرطة كورنوال ان تحقيقا جرى فتحه في الحادثة، مؤكدا ان كافة المتورطين سيتم جلبهم الى العدالة.

والى الان، لم يتمكن احد من معرفة سبب الاعتداء الذي تعرض له المشرد، ولا هويته ايضا.