مرتكب مجزرة "ال باسو": أردت قتل المكسيكيين

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مطلق النار في مدينة “إل باسو” بولاية تكساس، الأسبوع الماضي، اعترف بأنه كان يريد قتل المكسيكيين.

وقال أدريان جارسيا، المسؤول في شرطة إل باسو، مساء الجمعة، عبر حسابه على “تويتر”: “مطلق النار في مدينة إل باسو، باتريك كروسيوس، قال لأحد المحققين إنه كان يستهدف المكسيكيين عندما فتح النار على متجر وول مارت”.

والسبت الماضي، قتل 20 شخصا وأصيب 26 آخرون في هجوم داخل مركز “وول مارت” التجاري بـ”إل باسو”.

وإثر الهجوم أوقفت الشرطة منفذ الهجوم باتريك كروزيوس (21 عاما).

وتستقبل المدينة يوميا عشرات الآلاف من المكسيكيين بشكل قانوني، والذين يأتون للعمل والتبضع في المدينة الأمريكية، حسب تقارير محلية