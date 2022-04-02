مرحلة جديدة من المعارك.. أمريكا تزود أوكرانيا بدبابات سوفيتية

يرى مراقبون أن نقل الولايات المتحدة وحلفاءها دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، يمثل إشارة لبدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد القوات الروسية، وأكدت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم السبت أن الأوكران يواصلون التقدم ضد قوات روسيا المنسحبة في محيط العاصمة كييف.

وكشف مسؤول أمريكي، أن عمليات نقل الدبابات التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا، لتعزيز دفاعات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس، شرق البلاد، حيث أعلن الروس بوقت سابق أنهم سيركزون جهودهم عليها.

ورفض المسؤول الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها و من أي الدول ستأتي، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت.

مرحلة جديدة

كما أوضح أن تلك الدبابات ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات مدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في دونباس.

لاسيما أن الجيش الأوكراني حقق تقدما على القوات الروسية في محيط كييف في الأيام الماضية، حيث تمكن من تنفيذ هجمات مضادة ضد الروس.

كما صد تقدم القوات الروسية بريا في عدد من المناطق شمال ووسط البلاد.

هجمات مضادة في محيط "كييف"

وبعد إعلان القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات مضادة في محيط كييف، من أجل إبعاد القوات الروسية المتواجدة في بعض المناطق المحيطة بها شمال البلاد، أكدت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم السبت أن الأوكران يواصلون التقدم ضد قوات روسيا المنسحبة في محيط العاصمة.

وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أكد أمس الجمعة، أن روسيا تنسحب من مناطق حول العاصمة لكنها تعزز وجودها في مناطق أخرى، لافتا إلى أن قتالاً عنيفاً جرى في شمال وشرق المدينة، ومشددا على أن الوضع لا يزال خطيرا. كما نصح أي مواطن يود العودة بالتريث.

تأتي تلك التطورات الميدانية، بالتزامن مع انسحابات روسية عدة نفذت خلال الساعات الماضية، تماشيا مع تعهدات أعلنت عنها روسيا منذ يوم الثلاثاء الماضي.

معارك مقبلة

فقد أكدت موسكو قبل أيام أنها ستقلص الهجمات بالقرب من العاصمة وفي الشمال الأوكراني كبادرة حسن نية من أجل تشجيع المفاوضات لإنهاء النزاع، وتركز على "تحرير" منطقة دونباس في الجنوب الشرقي الأوكراني.

لكن السلطات الأوكرانية وحلفاءها شككوا بتلك النوايا، مرجحين أن تكون تلك المبادرة مجرد مناورة بغية إفساح المجال لتنظيم القوات الروسية صفوفها، بعد تكبدها خسائر جراء هجمات مضادة نفذتها القوات الأوكرانية، خلال الأيام الماضية، مستعيدة السيطرة على مناطق على مشارف العاصمة بالإضافة إلى مناطق استراتيجية في الشمال الشرقي والجنوب الغربي.

كما حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو على السواء من هجمات عنيفة مقبلة قد تستهدف العاصمة، بشكل أعنف.