مرحلة ما بعد الأنفاق.. خطة حزب الله السرية لإجتياح "إسرائيل"

نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" مقالاً للكاتب آفي سخاروف تحدّث فيه عن مرحلة ما بعد الأنفاق وعن خطة "حزب الله" السرية لاجتياح إسرائيل والوصول الى الجليل والسيطرة على بلدات حدودية.

وذكّر الكاتب بما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن أنّ الإجراءات التي قامت بها القوات الإسرائيلية على الحدود تعكس "الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة"، وقال نصرالله: "إنّ جزءًا من خطتنا هو الدخول إلى الجليل، ونحن قادرون على ذلك"

وبرأي الكاتب، ربما لا يملك "حزب الله" سلاحًا إستراتيجيًا آخر مثل الأنفاق، لكن لديه خطة طموحة للسيطرة على مواقع عسكرية على الحدود الشمالية.

وزعم الكاتب أنّ "حزب الله" كان ينوي إدخال المئات من عناصر وحدة "الرضوان" التي سميت بإسم القائد الراحل عماد مغنية الى إسرائيل لتنفيذ هجمات وإحداث صدمة لها، ولفت الى أنّ هذه الوحدة تحظى بأولوية من حيث الميزانية والمعدات اللوجستية والموارد.

وتابع الكاتب أنّه في غياب الأنفاق، قد يقوم الحزب بنقل آلاف المقاتلين إلى إسرائيل عبر عدد من النقاط الحدودية، تزامنًا مع قصف لتلك المناطق بالمدفعية لتأمين غطاء لهم، وقد يستخدم الحزب أيضًا طائرات من دون طيار.

وختم الكاتب مقاله بالإشارة الى أنّ خطة "حزب الله" للحرب المقبلة تنطوي على مخاطر كثيرة، وقد يردّ الجيش الإسرائيلي باستهداف الجبهة الداخلية للحزب في لبنان.

يشار إلى أن نصر الله سبق وأكد على أن مزارع شبعا أرض لبنانية وأن المقاومة ملتزمة بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيراً إلى أن المقاومة تملك القدرة للدخول إلى الجليل، وأن الفرق الإسرائيلية التي تفكر بالدخول إلى لبنان ستدمر وتحطم.

وقال نصر الله في كلمة له في الذكرى الثالثة لاستشهاد الشهيد القائد مصطفى بدر الدين ، إن "زمن إنهاء الحرب بسرعة انتهى أمره، وإن زمن الفرق الموسيقية الإسرائيلية التي تحتل لبنان انتهى".

وأضاف: قلت سابقاً إن ترسيم الحدود اللبنانية تحسمها الدولة والمقاومة ملتزمة بتحرير الأراضي المحتلة، مشدداً "نحن مقتنعون أن القرى الـسبع أراضٍ لبنانية لكن هذا الموضوع متروك للدولة".

متابعًا " أنه طالما أن مزارع شبعا أرضًا لبنانية فإن هذا الأمر محسوم للمقاومة وكلام أي شخص لا يقدم أو يؤخر، مؤكدًا على أن المقاومة ملتزمة بتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.

كما وأكد نصر الله على أن لدى المقاومة الكثير من نقاط القوة الكبيرة والحاسمة، وأن التهويل هدفه الضغط على المقاومة للتخلي عن صواريخها وقوتها، مشيرًا إلى أن الهدف من الضغط على لبنان هو تقديم تنازلات ولا سيما في الحدود المائية ومزارع شبعا.