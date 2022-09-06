مرزوق الغانم لن يترشح لعضوية مجلس الامة الكويتي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، الذي عرف بمواقفه الوطنية والقومية عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة المقررة العام الجاري

وقال الغانم في بيان، الثلاثاء، إن هذا القرار لا يعني ابتعاده عن المشهد السياسي "وإنما يأتي انسجاما مع مبادئي وتجسيدا لقناعاتي"، متمنيا التوفيق "للرئيس القادم للوزراء وحكومته، ومن سيختارهم الشعب لتمثيله... وسنكون إلى جانبهم بكل ما نملك من دعم وإسناد".

ودعا الغانم الكويتيين الى تحمل المسؤولية الوطنية من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات و"أن نحسن اختيار من يمثلنا ويكون معيار اختيارنا مصلحة الوطن ليصل إلى مجلس الأمة رجال ونساء دولة ممن يمثلون إرادة الأمة الحقيقية ويتحلون بالشجاعة في اتخاذ القرار وبالثبات على الموقف وعدم الانكسار".

وكان الغانم عضوا في مجلس الأمة منذ عام 2006، وأصبح رئيسا للمجلس في 2013، وأعيد انتخابه في دورته الجديدة عام 2016 حتى ديسمبر 2020، ثم انتخب للمرة الثالثة على التوالي حتى حل المجلس في 2 أغسطس 2022.

وعرف عنه صرامة موقفه الذي يعكس الموقف الرسمي الكويتي في التصدي للمخططات الاميركية والاسرائيلية الداعية الى تصفية القضية الفلسطينية ، وكانت اشهر مواقفه طرد المندوب الاسرائيلي من جلسات الاجتماعات الدولية والقائه بوثيقة صفقة القرن في سلة المهملات على مرأى الجميع