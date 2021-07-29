مرسوم قطري بتنظيم اول انتخابات برلمانية لاول مرة في تاريخ البلاد

اعلن في الدوحة عن اصدار قانون ينظم انتخابات لمجلس الشورى وذلك للمرة الاولى في تاريخ البلاد

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثانين أصدر "المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها". كما اصدر الامير القطري قانون "نظام انتخاب مجلس الشورى".

في حادثة إستثائية!

خالد بن أحمد الجهام الكواري وشقيقته عضو المجلس البلدي فاطمة بنت أحمد الجهام الكواري يعلنان نيتهما الترشح في نفس الدائرة لعضوية مجلس الشورى. #إنتخابات_قطر pic.twitter.com/wJSCWN4wvI — إنتخابات قطر (@qatarelections) July 28, 2021

ونص المرسوم "على أن تحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا المرسوم، وأن ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية من الدوائر المبينة بالجدول".

كما قضى المرسوم أيضا "بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية"

سمو الأمير المفدى يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد. https://t.co/5n0N7HGkVu — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 29, 2021



يشار الى ان امير قطر اكد ي ختام المؤتمر الدولي لاتحاد برلمانيي العالم رقم 140 الذي أقيم بالدوحة عام 2019 ان "الحكومة القطرية تقوم بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداء، لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة".