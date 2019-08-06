مرشحة الرئاسة التونسية الراقصة نرمين: سأمنع الحجاب!

تقول الراقصة التونسية نرمين صفر، التي اعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في ايلول/سبتمبر المقبل، انها ستعمل في حال فوزها على منع ارتداء الحجاب ومنح الانثى ثلثي الميراث وللذكر الثلث فقط، ومعاقبة من يعد فتاة بالزواج ويخلف الوعد.

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور ”انستغرام“، إنها ستتوجه الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

من جهة أخرى، كتبت نرمين صفر أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل، وفق قولها.

وختمت نرمين صفر بيان ترشحها قائلة: ”وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة“.

كما وعدت نرمين صفر في بيان آخر نشرته عبر حسابها على ”فيسبوك“، أنها ”ستعرّي المجرمين الذين يختبئون وراء مناصب هامة في الدولة، وستصدّر للعالم صورة جميلة عن تونس“، حسب قولها.

وبعد إعلانها الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية، تعرضت نرمين صفر وهي المعروفة بإثارتها المتواصلة للجدل إلى السخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت صفحة تحمل اسم ”العم التوهامي“ نرمين صفر بـ ”الراقصة“، حيث كتبت أن “ الراقصة الاستعراضية نرمين صفر تقرر إيداع ملف ترشح للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“.

بدوره، نشر السفير السابق سمير عبدالله تدوينة عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، أرفقها بالبرنامج الانتخابي لنرمين صفر وعلق قائلًا: ”لست ضد ترشيح أحد… لكن رجاء أوقفوا هذه المهازل“.

بدوره، علق الناشط السياسي صالح معلاوي على البرنامج الانتخابي لنرمين صفر المثير للجدل قائلًا: ”هي فوضى“.

في المقابل، استغرب كثيرون تجميع نرمين صفر هذا الكمّ الهائل من التزكيات التي تجاوزت الـ 35 تزكية، وهو رقم هام يُمكّنها من خوض غمار الاستحقاق الانتخابي في دورته الأولى على الأقل.

واشتهرت نرمين صفر خصوصًا بجرأتها وتمردها على العادات والتقاليد، حيث سبق وأن ظهرت في عيد ”الجلاء الوطني“ وعيد الجمهورية“ مرتدية ملابس بحر وملتحفة الراية التونسية.

وطالب كثيرون بمحاكمة نرمين صفر بتهمة الإساءة إلى الراية الوطنية، إلا أنها أصرت على أن ما قامت به يدخل في خانة حرية التعبير.

