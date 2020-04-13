مرشحة سورية للكونغرس: تربيت في ظل البعث وفكرة الترشح حلم

أعلنت السورية "شادية مارتيني" ترشحها لعضوية الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميتشغن.

وشرحت "مارتيني" أن سبب ترشحها مساعدة اللاجئين السوريين؛ فهي متطوعة منذ ٧ سنين لمساعدتهم ودعمهم وعلى اطلاع تام بمدى مشاكلهم وما يعانون منه.

وأوضحت، أنها تربت وعاشت في ظل حكم البعث، وأن الحديث بالسياسة أو الوصول لأي منصب هو حلم ومحرم تماما.

ودرست "مارتيني" الهندسة المعمارية في جامعة حلب، ثم انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢ لدراسة ماجستير إدارة الأعمال.

الجدير بالذكر، أنه يوجد في الولايات المتحدة 142897 أميركي من أصل سوري وهو ما يشكل حوالي 12% من السكان العرب في الولايات المتحدة.

وشهدت الهجرة من سوريا إلى أمريكا طفرة كبيرة منذ عام 1965 بسبب إلغاء قانون منع الهجرة لأمريكا، وقدر عدد السوريين الذين هاجروا من سوريا 64600 بين عامي 1961 و2000.