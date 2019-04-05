مرشح المعارضة في اسطنبول يقر بتقلص الفارق مع يلدريم

أقر مرشح حزب المعارضة الرئيسي في الانتخابات البلدية التركية باسطنبول الجمعة، بتقلص الفارق بينه وبين مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، في ظل استمرار إعادة فرز الأصوات الباطلة في المدينة.



وفي تصريحات لقناة فوكس التركية قال مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، إنه لا يزال متقدما بفارق 18742، مشيرا إلى أنه تم إعادة فرز 119.652 صوتا باطلا، حيث أضيف 2184 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية، في حين أضيف 785 صوتا لحزب الشعب الجمهوري.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في اسطنبول، أنها قررت إعادة فرز الأصوات الباطلة، في أقضية مدينة اسطنبول كافة، بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية، وفقا لصحيفة "صباح".



من جهته، قال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر صحفي، إنه جرى تصحيح 11 ألفا و109 أصوات لصالح يلدريم، ليصبح الفارق مع منافسه أكرم إمام أوغلو ما يقارب 19 ألفا بعد أن كان 29 ألف صوت.