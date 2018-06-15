ابرز مرشحي المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية محرم انجيه

اعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري في تركيا محرم انجيه الجمعة في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس، انه سيكون "رئيسا يشبه كل ما هو نقيض" منافسه الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان، وذلك قبل عشرة ايام من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال انجيه من منزله في قرية المالك الصغيرة في محافظة يالوفا (شمال غرب) "منذ 16 عاما يقسم اردوغان المجتمع التركي. انا سأكون النقيض له تماما. سأكون رئيسا جامعا".

وجلس انجيه في حديقة منزله تحت شجرة تفاح مرتديا قميصا ابيض اللون من دون ربطة عنق خلال المقابلة. واكد بأنه مرتاح بانتظار الانتخابات المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو.

ولا يزال اردوغان السياسي الذي يتمتع باكبر شعبية في تركيا، وترجح استطلاعات الراي حلوله في الطليعة، الا انه من غير المؤكد انه سيحصل على نسبة الخمسين بالمئة اللازمة للفوز من الدورة الاولى.

وقال انجيه في المقابلة "تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار" مضيفا "انها لا تريد شخصا يصرخ ويغضب. تريد شخصا اكثر شبابا ورابط الجأش".

ويبلغ محرم انجيه الرابعة والخمسين من العمر وهو يصغر اردوغان بعشر سنوات.

وبدعم من حزب الشعب الجمهوري العريق يبدو محرم انجيه المرشح الاكثر قوة بمواجهة اردوغان الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ العام 2003، كرئيس للحكومة ثم كرئيس للجمهورية لاحقا.

والمعروف عن انجيه انه سليط اللسان، لكنه كان خلال المقابلة هادئا، يتنزه داخل حديقة منزله محاطا ببعض انصاره الذين كانوا يطلبون التقاط الصور معه.

- "لا استبعاد لاحد"-

يرى العديد من المراقبين ان الطريقة المتسلطة لاردوغان في الحكم دفعت الى انقسام المجتمع بشكل عميق بين الذين يؤيدونه والذين يكرهونه بالفعل.

وتعهد انجيه في حال فوزه، بالحكم "من دون اقصاء احد"، مضيفا "اكانت المرأة محجبة او سافرة، اكان الشخص من اليمين او من اليسار، تركيا او كرديا، علويا او سنيا، لا يوجد اي فرق بالنسبة الي".

وعلقت بعض الاعلام التركية على اشجار الكرز والتفاح في حديقة منزله، الا انه لم يعلق اي شعار لحزب الشعب الجمهوري.

ولدى اختياره مرشحا عن الحزب للرئاسة في مطلع ايار/مايو الماضي، نزع انجيه عن سترته شعار الحزب بشكل استعراضي امام الاعلام، واستبدله بشعار العلم التركي.

واعتبر ان تركيا اليوم "باتت مستعدة" لطي صفحة اردوغان، مضيفا "لا بل ان هذا ما تريده".

وفي اطار حملته الانتخابية يجول محرم انجيه انحاء البلاد مشاركا في المهرجانات الانتخابية. ومن المقرر ان يلقي خطابا مساء الجمعة في محافظة يالوفا التي يتحدر منها.

-استعادة الثقة-

ولا يكشف انجيه كثيرا عن الخطوط الاساسية لسياسته الخارجية، وهو ينتقد بشدة المقاربة الدبلوماسية لاردوغان الذي يتهمه بانه "يوزع التصريحات المتشددة".

وفي حال انتخابه فهو يعد بان تكون الدبلوماسية التركية "اكثر ذكاء واكثر واقعية".

واعتبر ان الرئيس الجديد يجب "ان يستعيد ثقة الاسواق" في اشارة الى الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا حيث فاقت نسبة التضخم العشرة بالمئة وسعر الليرة يتراجع بشكل كبير مقارنة بالعملات الاجنبية.

وردا على سؤال حول ما سيفعله في حال انهزم في الانتخابات، قال محرم انجيه "لن اعتزل السياسة هذا امر مؤكد. الا انني متاكد بانني سأفوز" مضيفا وهو يبتسم "لا حاجة لطرح سؤال من هذا النوع علي!".