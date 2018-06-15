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مرشح حزب الشعب الجمهوري يؤكد بانه سيكون "النقيض تماما" لاردوغان

مرشح حزب الشعب الجمهوري يؤكد بانه سيكون "النقيض تماما" لاردوغان
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