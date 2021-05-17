مرشح للانتخابات يدعو الأسد لمناظرة رئاسية

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة النظام السوري، محمود مرعي، المرشحين الآخرين، عبد الله عبد الله وبشار الأسد، إلى إجراء مناظرة رئاسية.

وقال مرعي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه يؤيد إجراء مناظرات بين المرشحين الثلاثة، وتوجيه أسئلة من الإعلام والصحافيين ليشرح كل مرشح برنامجه ووجهة نظره، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لا توجد ترتيبات لمناظرات".

وأوضح أن "برنامجه الانتخابي يتضمن ثوابت عدة، من بينها الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا ,محاربة الاحتلالات التركية والأميركية والإسرائيلية في البلاد"، على حد قوله.

وتعهد بـ"السماح بمشاركة حقيقية وفاعلة للمعارضة حال فاز بالانتخابات" المقرر إجراؤها بمناطق سيطرة النظام السوري في 26 من الشهر الحالي.

ويتضمن برنامج مرعي الانتخابي أيضاً، "العمل على رفع العقوبات عن سوريا، لأنها فرضت من قبل أميركا من جانب أحادي وطالت المواطن السوري بشكل أثر على حياته الاقتصادية بشكل كبير".

وبحسب مرعي، الذي يعرف نفسه بأنه "معارض وطني سوري"، فإنه سيعمل على "الإفراج عن معتقلي الرأي والأسرى والمخطوفين وتكريم أسر الشهداء وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم ووطنهم سوريا وتأمين حياة كريمة لهم".