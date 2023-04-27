مرض خطير يدفع الأردن لوقف استيراد الدجاج من هذه المناطق

البوابة - أوقف الأردن استيراد الدجاج من منطقة في تركيا وولايتين أمريكيتين، حرصا من عمان على حماية المنتج المحلي في البلاد، من مخاطر أنفلوانزا الطيور.

وأكد حازم الصمادي، مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الخميس، قرار وقف الاستيراد، من الدول المسجل فيها مرض أنفلونزا الطيور.

وقال الصمادي: إن الأردن استند في قرار وقف استيراد الدواجن، بناء على ما هو منشور في الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بشأن الوضع الصحي البيطري للدول.

واشار إلى أن انتشار "انفلونزا الطيور" متغير، لذلك فإن اعادة الاستيراد تتم عندما ينشر على موقع المنظمة العالمية أن المرض قد زال.

وتأتي معظم الكميات التي يستوردها الأردن من الدجاج، من البرازيل ثم أوكرانيا فتركيا، حيث شدد الصمادي، على أن وقف عملية الاستيراد، من المناطق التي يوجد فيها المرض، لن تؤثر على كمية الدجاج الموجودة في البلاد.

وتصل كمية الدجاج التي يستوردها الأردن من الولايات المتحدة، إلى 3500 طن أي ما يقارب 4% من المستوردات، بينما تصل مستورادت البلاد بشكل عام من الدجاج قرابة 80 ألف طن دجاج سنويا، % منها تأتي من البرازيل، وفقا لمساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة.