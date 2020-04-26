مركزا أمريكيا يرصد قطارا خاصا بالزعيم الكوري الشمالي

أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم ومكانه.

وذكر مركز (38 نورث) في تقريره أن القطار كان متوقفا في محطة القيادة في ونسون يومي 21 و23 أبريل/ نيسان.

وقال المركز إن القطار ربما يخص كيم. وأضاف “وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد”.

كانت الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء صحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم وذلك وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل/ نيسان.

وكانت مصادر استخبارية أمريكية كشفت أن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية في تدهور بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال مسؤول أمريكي على علم مباشر بالأمر في حديث لمحطة “سي إن إن” إن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخبارية بشأن الحالة الصحية الخطيرة للزعيم الكوري الشمالي، في حين أكدت وكالة “يونهاب” نقلا عن حكومة كوريا الجنوبية أن كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة ولا تحركات غير عادية في كوريا الشمالية.