مركز اسرائيلي: هكذا سيقتحم حزب الله "الجليل"

كشف مركز أبحاث اسرائيلي، عن مفاجآت يحضرها حزب الله اللبناني في معركته المقبلة مع "اسرائيل"، مشيرا إلى أن تلك المفاجأة ستلحق خسائر كبيرة بالجانب الاسرائيلي، كما أنها ستثير الذعر في المستوطنات القريبة من الحدود.

ووفقا لمركز علما الإسرائيلي للأبحاث، فإن حزب الله طور قدراته تحت الأرض في لبنان، وذلك من خلال إنشاء سلسلة من الأنفاق القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وأكد المركز أن واحدة من المفاجآت التي يخطط حزب الله لها في الصراع المقبل هي حفر الأنفاق تحت المستوطنات الإسرائيلية أو المنشآت الأمنية، ومن ثم تفجيرها مما يسفر ذلك عن أضرار كبيرة وجسيمة.

وأشار المركز إلى أن حزب الله يهدف من هذه العملية إلحاق خسائر كبيرة بالجانب الإسرائيلي وإثارة الذعر والهلع في صفوف المستوطنات القريبة من الحدود.

وشدد المركز الإسرائيلي على أن العبوات الناسفة الموجودة في هذه الأنفاق تتمتع بقوة هائلة نظرًا لموقعها تحت الأرض، ويمكن أن تتسبب في ضرر يشبه تأثير الزلزال، مما يجعلها قادرة على تدمير مستوطنة أو منشأة بأكملها.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات محددة حول هذه الأنفاق، يعتقد المركز أن حزب الله لن يتخلى عن هذه القدرات الفتاكة في المعركة القادمة.

كما أشار إلى أن مثل هذه الأنفاق يمكن أن تسهم في قدرة قوة رضوان التابعة لحزب الله على السيطرة على مناطق ومستوطنات في منطقة الجليل.