مركز المصالحة الروسي: "النصرة" نفذت 32 عملية قصف في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن جبهة النصرة نفذت 32 عملية قصف في مناطق خفض التصعيد في منطقة إدلب.

وقال نائب رئيس المركز اللواء فاديم كوليت، خلال مؤتمر صحفي، "تم تسجيل 32 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، (بحسب بيانات الجانب السوري 26 حالة إطلاق نار)، من بينها 19 عملية قصف في محافظة إدلب و8 في محافظة اللاذقية و1 في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة".

وأكد كوليت أن مركز المصالحة لم يسجل أي عمليات قصف خلال اليوم الماضي من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا.

وتابع المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج في محافظة حلب